Sánchez recebe Lula para falar de paz

De Euronews

A Ucrânia voltou a estar no topo da agenda de Lula da Silva, desta feita em visita a Madrid, onde se encontrou com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez. Ambos falaram na urgência da paz, mas o enquadramento não foi o mesmo.

O presidente brasileiro declarou que "não adianta nada dizer quem tem razão", o que é importante é que o conflito cesse, e que fala tanto com Putin, como com Zelenskyy.

Já Sánchez veio relembrar que claramente "há um agressor e um agredido nesta guerra".

Lula encontrou também o rei Felipe VI, que salientou esperar a finalização do acordo União Europeia-Mercosur durante a presidência espanhola dos 27, a partir de julho.