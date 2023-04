Uma pessoa morreu e 23 ficaram feridas, incluindo uma criança, após um bombardeamento russo sobre a cidade Mykolaiv, no Sul da Ucrânia.

De acordo com o Presidente Volodymyr Zelnskyy, as forças afetas ao Kremlin atacarm Mykolaiv com quatro mísseis Kalibr, disparados a partir do Mar Negro.

Os projéteis de alta precisão atingiram duas casas, um bloco de apartamentos e um edifício histórico na cidade portuária na foz do Buh Meridional, o segundo maior rio da Ucrânia, que desagua meio caminho entre Kherson e Odessa.

Zelenskyy descreveu este ataque como mais um crime terrorista contra a Humanidade.