Milhares na rua no arranque da campanha para a presidência da Turquia

Mega-comícios marcaram este domingo de campanha. Dois candidatos dividem as inteções de voto: Erdogan, o conservador há 20 anos no poder, e Kılıçdaroğlu, o candidato único da oposição

Recep Tayyp Erdogan está há 20 anos no topo da hierarquia da Turquia. Chefiou o governo antes de ser eleito para chefiar o Estado e quer renovar o mandato dentro de duas semanas. Pela frente tem Kemal Kılıçdaroğlu, o lider social democrata do Partido Republicano do Povo - nomeado por seis partidos da oposição.

A avaliar pelas sondagens internas, a democracia turca está mais forte do que nunca. Erdogan e Kılıçdaroğlu estão taco a taco nas intenções de voto.

No arranque formal da campanha eleitoral, um mar de gente saiu à rua para apoiar os dois candidatos.

Na capital turca, Ancara, o conservador Erdogan prometeu destruir a oposição "com a ajuda de Deus" e destacou a luta contra o terrorismo como uma das maiores vitórias do seu governo, acusando a oposição de conluio com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), o grupo de guerrilha curdo da Turquia.

Kiliçdaroglu promete libertar Demirtas, conhecido pelos seus apoiantes como "Selo", preso desde 2016, e o fundador do PKK, Abdullah Öcalan, preso desde 1999.

O social-democarta piscou o olho aos mais jovens, em Izmir, no oeste do país, um bastião da oposição. Mais de cinco milhões jovens vão às urnas pela primeira vez. Uma geração que só conhece o AKP e Erdogan no poder e que parece pouco politizada. De acordo com as sondagens, só um quinto dos jovens adultos entre os 18 e 25 anos tem intenção de votar no próximo dia 14 de maio.