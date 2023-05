Rússia lança ataque contra Kiev

De Nara Madeira com

A Rússia lançou uma série de ataques com drones em várias regiões da Ucrânia, incluindo Kiev, Odessa e Kherson. Foi o regresso da instabilidade à capital do país após muitos meses de acalmia.

Durante a noite, as sirenes soaram na capital ucraniana, pedindo aos residentes que se dirigissem para um abrigo.

Foi a resposta esperada de Moscovo, depois de publicadas imagens de alegados ataques com drones ao Kremlin, com Moscovo a acusar a Ucrânia de tentar matar o presidente Vladimir Putin.

Cautela entre os aliados de Kiev

Os aliados da Ucrânia têm sido cautelosos na reação às afirmações de Moscovo. Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca, garantia que os EUAnão estão, "de forma alguma, a encorajar, permitir ou viabilizar ataques da Ucrânia para lá das suas fronteiras. Mas acrescentava não querer especular sobre a "autenticidade" das informações avançadas por Moscovo.

O Presidente da Ucrânia, que se encontrava numa visita surpresa à Finlândia, negou a autoria do ataque. Volodymyr Zelenskyy afirmava que não atacam Putin, nem Moscovo e frisava que se limitam a lutar no seu "próprio território".

A Rússia tem vindo a efetuar vagas de ataques com mísseis no sul da Ucrânia. Na quarta-feira, morreram 21 pessoas e 48 ficaram feridas, na região de Kherson. Várias morreram no centro desta cidade, na sequência de um ataque a um supermercado.