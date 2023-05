Festa do Nápoles manchada: um morto e mais de 200 feridos

De Luca Palamara

33 anos depois, o Nápoles volta a vencer o campeonato de Itália. Noite de festa termina com um morto e mais de 200 feridos.

Um jovem de 26 anos morreu, depois de ter sido ferido a tiro no centro de Nápoles, enquantoa cidade era palco da festa de comemoração da vitória do campeonato italiano de futebol. Três outras pessoas ficaram feridas no tiroteio, que até ao momento não foi explicado. A polícia abriu um inquérito para apurar responsabilidades.

A imprensa italiana dá conta de mais 200 pessoas assistidas no hospital em incidentes vários que incluem pequenos ferimentos e intoxicações por álcool.

33 anos de jejum - a longa espera

A festa já ecoava nas ruas de Nápoles quando o apito final do jogo contra a Udinese (1-1) selou a vitória maior: Nápoles, campeão de Itália. A cinco jornadas do fim, os napolitanos conquistam o scudetto sem contestação.

Em mais de um século de futebol, é apenas a terceira vez que o Napóles vence o campeonato italiano. A última vez tinha sido há 33 anos, com Maradona como capitão da equipa.

Do estádio com o nome do avançado argentino até à mais pequena praça, a cidade transformou-se numa gigante festa.

Pai: 33 anos - é maravilhoso! Ele esperou apenas 13 anos, como é que foi?

Filho: Maravilhoso! Diálogo entre pai e filho adeptos do Nápoles 04.05.2023

Uma vitória que vai muito para além do sucesso desportivo. Nápoles é a única grande cidade de Itália que tem apenas um clube na primeira liga e quebra uma hegemonia de décadas.

Durante mais de 20 anos, a vitória do scudetto foi uma prerrogativa de duas cidades do norte do país: Milão e Turim. Dos 119 campeonatos de futebol em Itália, apenas 4 foram conquistados por clubes do Sul de Itália (Nápoles, com 3, e Cagliari, com 1).