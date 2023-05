Tajani cancela viagem a Paris por "insultos inaceitáveis" a Meloni

De Euronews

Ministro italiano dos Negócios Estrangeiros reage assim a declarações do ministro francês do Interior que, entre outras coisas, acusou a primeira-ministra de Itália de mentir

Estala o verniz entre Itália e França. O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros cancelou uma visita a Paris prevista para esta sexta-feira. Antonio Tajani reage desta forma ao que classifica como "insultos inaceitáveis" dirigidos pelo ministro francês do Interior à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Darmanin acusa a chefe do governo de Itália de mentir aos eleitores sobre a política de imigração. Em entrevista à rádio RMC, afirmou que Meloni é "incapaz de resolver os problemas de migração com base nos quais foi eleita" no ano passado, acusando-a de "mentir" aos eleitores quanto à possibilidade de pôr fim à crise provocada pelo aumento do número de imigrantes em barcos.

Nas palavras de Darmanin, Meloni é como a líder da direita francesa, Marine Le Pen, que faz campanha com base em promessas vazias - numa espécie de "falam, falam, e depois nada".

Os comentários surgem no âmbito do debate sobre as autorizações de desembarque dos refugiados ilegais apanhados no Mediterrâneo a caminho da Europa.

A Itália debate-se com um enorme aumento do número de chegadas este ano - mais de 42.000. No mesmo período do ano passado, apenas 11.200 migrantes ilegais chegaram à costa italiana.

Os números representam um revés para os Irmãos de Itália, o partido populista de Meloni, que prometeu combater a imigração irregular.