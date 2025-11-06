Vídeo. Tailândia: organização do Miss Universo pede desculpa a chorar por comentários a candidata mexicana

O organizador do Miss Universo Tailândia, Nawat Itsaragrisil, pediu desculpa, em lágrimas, após a polémica gerada pelos comentários dirigidos à candidata do México, Fatima Bosch.
Durante uma transmissão em direto, terá chamado Bosch de "cabeça oca" por não seguir orientações promocionais, o que levou Bosch e várias candidatas, incluindo a Miss Universo em título, a abandonarem o evento.
A organização Miss Universo condenou a sua conduta como "agressão pública".
Numa conferência de imprensa em Banguecoque, Nawat negou ter usado o insulto, alegando ter sido mal ouvido, e, em lágrimas, apresentou um pedido de desculpas às candidatas e aos espectadores.