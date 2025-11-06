Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Nawat Itsaragrisil, diretor do concurso Miss Universo Tailândia
No Comment

Vídeo. Tailândia: organização do Miss Universo pede desculpa a chorar por comentários a candidata mexicana

Últimas notícias:

Organizador do Miss Universo na Tailândia, Nawat Itsaragrisil, pediu desculpa em lágrimas após críticas por alegada falta de respeito à concorrente mexicana Fatima Bosch.

O organizador do Miss Universo Tailândia, Nawat Itsaragrisil, pediu desculpa, em lágrimas, após a polémica gerada pelos comentários dirigidos à candidata do México, Fatima Bosch.

Durante uma transmissão em direto, terá chamado Bosch de "cabeça oca" por não seguir orientações promocionais, o que levou Bosch e várias candidatas, incluindo a Miss Universo em título, a abandonarem o evento.

A organização Miss Universo condenou a sua conduta como "agressão pública".

Numa conferência de imprensa em Banguecoque, Nawat negou ter usado o insulto, alegando ter sido mal ouvido, e, em lágrimas, apresentou um pedido de desculpas às candidatas e aos espectadores.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE