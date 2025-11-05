Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Publicidade

Zohran Mamdani vence as eleições em Nova Iorque e torna-se o primeiro mayor muçulmano da cidade

O candidato a presidente da câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, ouve uma pergunta durante uma conferência de imprensa no Dutch Kills Playground, na segunda-feira, 3 de novembro de 2025
O candidato a presidente da câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, ouve uma pergunta durante uma conferência de imprensa no Dutch Kills Playground, na segunda-feira, 3 de novembro de 2025 Direitos de autor  Andres Kudacki/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Andres Kudacki/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Jeremiah Fisayo-Bambi com AP
Publicado a Últimas notícias
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Copied

Os eleitores na primeira grande eleição do segundo mandato de Trump votaram em cerca de metade dos estados dos EUA, incluindo duas disputadas eleições para governador na Virgínia e em Nova Jérsia, onde elegeram candidatos democratas.

Zohran Mamdani foi eleito mayor de Nova Iorque na terça-feira, culminando uma campanha impressionante para o legislador estadual de 34 anos, que se tornaria o primeiro presidente muçulmano da cidade e o mais liberal em gerações.

Numa vitória para a ala progressista do Partido Democrata, Mamdani derrotou o ex-governador Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa. Mamdani deve agora lidar com as intermináveis exigências da maior cidade dos Estados Unidos e cumprir promessas de campanha ambiciosas — que os céticos consideram irrealistas.

Falando em meio a aplausos estrondosos, Mamdai disse à multidão animada em Nova Iorque “Meus amigos, derrubámos uma dinastia política”.

"Desde que nos lembramos, os trabalhadores de Nova Iorque têm sido informados pelos ricos e pelos bem relacionados de que o poder não lhes pertence e, no entanto, nos últimos 12 meses, vocês ousaram alcançar algo maior. Esta noite, contra todas as probabilidades, agarrámo-lo". Mamdani disse

"O futuro está nas nossas mãos", disse aos seus apoiantes.

Com a vitória, o socialista democrático irá marcar o seu lugar na história como o primeiro presidente da câmara muçulmano da cidade, o primeiro de ascendência sul-asiática e o primeiro nascido em África. Ele também se tornará o presidente da câmara mais jovem da cidade em mais de um século quando assumir o cargo a 1 de janeiro.

A governadora Kathy Hochul disse no X que estava ansiosa por trabalhar com Mamdani "para tornar a nossa cidade mais acessível e habitável" e felicitou-o por ter ganho "uma das eleições mais concorridas de sempre na cidade".

De acordo com a Comissão Eleitoral da cidade, mais de 2 milhões de nova-iorquinos votaram na eleição, a maior participação em uma corrida para prefeito em mais de 50 anos.

Nova Iorque é a cidade natal do presidente dos EUA, Donald Trump, mas ele continua amplamente impopular no reduto democrata.

Os seus frequentes comentários e publicações nas redes sociais alertando que a maior cidade do país entraria em ruína se Mamdani, um socialista democrático, fosse eleito presidente da câmara podem ter estreitado a disputa, dizem alguns analistas, mas o apoio tardio de Trump ao ex-governador independente Andrew Cuomo, que renunciou após um escândalo há quatro anos, pode ter saído pela culatra.

A vitória de Mamdani surpreende o favorito Cuomo

Mamdani começou a sua campanha como um legislador estadual relativamente obscuro, pouco conhecido mesmo dentro da cidade de Nova Iorque. Entrou nas primárias democratas, onde Cuomo, com reconhecimento quase universal e profundas ligações políticas, era o favorito presumido.

As hipóteses de Cuomo foram ainda mais reforçadas quando o presidente da câmara em exercício, Eric Adams, desistiu das primárias enquanto lidava com as consequências do seu caso federal de corrupção, agora arquivado.

Os apoiantes do candidato democrata a prefeito Zohran Mamdani reagem enquanto assistem aos resultados durante uma festa de observação da noite eleitoral, terça-feira, 4 de novembro de 2025, em Nova York.
Apoiantes do candidato democrata à Câmara Municipal, Zohran Mamdani, reagem enquanto observam os resultados durante uma festa de observação da noite eleitoral, terça-feira, 4 de novembro de 2025, em Nova Iorque. Yuki Iwamura/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Mas, à medida que a corrida avançava, o charme natural de Mamdani, os vídeos cativantes nas redes sociais e a plataforma económica populista deram energia aos eleitores da grande cidade americana. Também começou a atrair a atenção do exterior à medida que seu nome crescia.

Democratas conquistam Virgínia e Nova Jersey

A votação de terça-feira contou com cédulas em cerca de metade dos estados dos EUA, incluindo duas disputas acirradas para governador, naquela que foi a primeira grande eleição do segundo mandato de Trump.

As disputas para governador assumiram um papel de destaque num ano em que Trump travou batalhas com governadores e prefeitos ao enviar tropas da Guarda Nacional e agentes de imigração para cidades e estados.

Os eleitores apoiaram os democratas para os cargos de governador em Nova Jérsia e Virgínia, rejeitando o apoio tardio e pouco convincente de Trump aos seus candidatos preferidos.

A democrata Abigail Spanberger fala no palco depois de ter sido declarada vencedora da corrida para governador da Virgínia durante uma festa de observação da noite eleitoral na terça-feira, 4 de novembro de 2025
A democrata Abigail Spanberger fala no palco depois de ser declarada a vencedora da corrida para governador da Virgínia durante uma festa de observação da noite eleitoral na terça-feira, 4 de novembro de 2025 Stephanie Scarbrough/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Na Virgínia, onde há uma concentração de funcionários federais afetados pela paralisação do governo e pelas demissões em massa de Trump da força de trabalho federal, os eleitores mudaram o controle do governo estadual e elegeram a democrata Abigail Spanberger como a primeira mulher a liderar o estado.

A ex-congressista derrotou a vice-governadora Winsome Earle-Sears.

E em Nova Jérsia, onde Trump apoiou o candidato republicano Jack Ciattarelli e realizou vários comícios televisivos em seu nome, os eleitores optaram por manter os democratas no poder e elegeram a congressista Mikie Sherill.

Embora os candidatos e as questões locais tenham influenciado os resultados, a atitude dos eleitores em relação a Trump e à sua agenda foi fundamental para as suas escolhas e ofereceu a primeira avaliação clara dos eleitores, apenas nove meses após ele ter voltado ao poder.

Enquanto os principais democratas comemoravam os resultados como uma grande vitória sobre Trump, o presidente dos EUA foi rápido a responder aos resultados na terça-feira à noite com uma publicação defensiva nas redes sociais.

Citando as sondagens, Trump afirmou que “TRUMP NÃO ESTAVA NA CÉDULA ELEITORAL” e que a paralisação do governo federal “FORAM AS DUAS RAZÕES PELAS QUAIS OS REPUBLICANOS PERDERAM AS ELEIÇÕES ESTA NOITE”.

