Zohran Mamdani foi eleito mayor de Nova Iorque na terça-feira, culminando uma campanha impressionante para o legislador estadual de 34 anos, que se tornaria o primeiro presidente muçulmano da cidade e o mais liberal em gerações.

Numa vitória para a ala progressista do Partido Democrata, Mamdani derrotou o ex-governador Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa. Mamdani deve agora lidar com as intermináveis exigências da maior cidade dos Estados Unidos e cumprir promessas de campanha ambiciosas — que os céticos consideram irrealistas.

Falando em meio a aplausos estrondosos, Mamdai disse à multidão animada em Nova Iorque “Meus amigos, derrubámos uma dinastia política”.

"Desde que nos lembramos, os trabalhadores de Nova Iorque têm sido informados pelos ricos e pelos bem relacionados de que o poder não lhes pertence e, no entanto, nos últimos 12 meses, vocês ousaram alcançar algo maior. Esta noite, contra todas as probabilidades, agarrámo-lo". Mamdani disse

"O futuro está nas nossas mãos", disse aos seus apoiantes.

Com a vitória, o socialista democrático irá marcar o seu lugar na história como o primeiro presidente da câmara muçulmano da cidade, o primeiro de ascendência sul-asiática e o primeiro nascido em África. Ele também se tornará o presidente da câmara mais jovem da cidade em mais de um século quando assumir o cargo a 1 de janeiro.

A governadora Kathy Hochul disse no X que estava ansiosa por trabalhar com Mamdani "para tornar a nossa cidade mais acessível e habitável" e felicitou-o por ter ganho "uma das eleições mais concorridas de sempre na cidade".

De acordo com a Comissão Eleitoral da cidade, mais de 2 milhões de nova-iorquinos votaram na eleição, a maior participação em uma corrida para prefeito em mais de 50 anos.

Nova Iorque é a cidade natal do presidente dos EUA, Donald Trump, mas ele continua amplamente impopular no reduto democrata.

Os seus frequentes comentários e publicações nas redes sociais alertando que a maior cidade do país entraria em ruína se Mamdani, um socialista democrático, fosse eleito presidente da câmara podem ter estreitado a disputa, dizem alguns analistas, mas o apoio tardio de Trump ao ex-governador independente Andrew Cuomo, que renunciou após um escândalo há quatro anos, pode ter saído pela culatra.

A vitória de Mamdani surpreende o favorito Cuomo

Mamdani começou a sua campanha como um legislador estadual relativamente obscuro, pouco conhecido mesmo dentro da cidade de Nova Iorque. Entrou nas primárias democratas, onde Cuomo, com reconhecimento quase universal e profundas ligações políticas, era o favorito presumido.

As hipóteses de Cuomo foram ainda mais reforçadas quando o presidente da câmara em exercício, Eric Adams, desistiu das primárias enquanto lidava com as consequências do seu caso federal de corrupção, agora arquivado.

Apoiantes do candidato democrata à Câmara Municipal, Zohran Mamdani, reagem enquanto observam os resultados durante uma festa de observação da noite eleitoral, terça-feira, 4 de novembro de 2025, em Nova Iorque. Yuki Iwamura/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Mas, à medida que a corrida avançava, o charme natural de Mamdani, os vídeos cativantes nas redes sociais e a plataforma económica populista deram energia aos eleitores da grande cidade americana. Também começou a atrair a atenção do exterior à medida que seu nome crescia.

Democratas conquistam Virgínia e Nova Jersey

A votação de terça-feira contou com cédulas em cerca de metade dos estados dos EUA, incluindo duas disputas acirradas para governador, naquela que foi a primeira grande eleição do segundo mandato de Trump.

As disputas para governador assumiram um papel de destaque num ano em que Trump travou batalhas com governadores e prefeitos ao enviar tropas da Guarda Nacional e agentes de imigração para cidades e estados.

Os eleitores apoiaram os democratas para os cargos de governador em Nova Jérsia e Virgínia, rejeitando o apoio tardio e pouco convincente de Trump aos seus candidatos preferidos.

A democrata Abigail Spanberger fala no palco depois de ser declarada a vencedora da corrida para governador da Virgínia durante uma festa de observação da noite eleitoral na terça-feira, 4 de novembro de 2025 Stephanie Scarbrough/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Na Virgínia, onde há uma concentração de funcionários federais afetados pela paralisação do governo e pelas demissões em massa de Trump da força de trabalho federal, os eleitores mudaram o controle do governo estadual e elegeram a democrata Abigail Spanberger como a primeira mulher a liderar o estado.

A ex-congressista derrotou a vice-governadora Winsome Earle-Sears.

E em Nova Jérsia, onde Trump apoiou o candidato republicano Jack Ciattarelli e realizou vários comícios televisivos em seu nome, os eleitores optaram por manter os democratas no poder e elegeram a congressista Mikie Sherill.

Embora os candidatos e as questões locais tenham influenciado os resultados, a atitude dos eleitores em relação a Trump e à sua agenda foi fundamental para as suas escolhas e ofereceu a primeira avaliação clara dos eleitores, apenas nove meses após ele ter voltado ao poder.

Enquanto os principais democratas comemoravam os resultados como uma grande vitória sobre Trump, o presidente dos EUA foi rápido a responder aos resultados na terça-feira à noite com uma publicação defensiva nas redes sociais.

Citando as sondagens, Trump afirmou que “TRUMP NÃO ESTAVA NA CÉDULA ELEITORAL” e que a paralisação do governo federal “FORAM AS DUAS RAZÕES PELAS QUAIS OS REPUBLICANOS PERDERAM AS ELEIÇÕES ESTA NOITE”.