Zelenskyy diy que Rússia será derrotada como o nazismo

De euronews

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, disse que a Rússia será derrotada como o nazismo foi. Declaração feita em dia de aniversário da rendição da Alemanha nazi às forças aliadas e na véspera do Dia da Vitória.

Zelenskyy quer que o dia 8 de maio passe a ser o Dia da Vitória contra o nazismo na Ucrânia, até agora comemorado a 9 de maio, como na Rússia. "Hoje, assinei o respetivo decreto e todos os anos, a partir de amanhã, 9 de maio, comemoraremos a nossa unidade histórica - a unidade de todos os europeus que destruíram o nazismo e derrotarão o 'russismo'."

Na noite passada, a Rússia lançou uma série de ataques aéreos com drones e mísseis contra várias cidades ucranianas, nomeadamente a capital. As defesas aéreas da Ucrânia abateram 35 drones de fabrico iraniano, em Kiev, durante a noite. Na capital, cinco pessoas ficaram feridas por destroços de drones, de acordo com as autoridades ucranianas.

O porta-voz da força aérea da Ucrânia disse aos media ucranianos que a Rússia disparou oito mísseis da era soviética contra Odessa. Zurii Ihnat disse que alguns dos mísseis não atingiram os alvos.