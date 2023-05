Israel mata dirigentes da Jihad Islâmica na Faixa de Gaza

De Euronews

Novo pessoas terão morrido, vítimas dos raides aéreos israelitas na Faixa de Gaza. Segundo fontes palestinianas, há três dirigentes da Jihad Islâmica entre o mortos.

Aviões israelitas atingiram durante a noite vários alvos na Faixa de Gaza, alegadamente ligados ao grupo militante Jihad Islâmica.

O Ministério da Saúde palestiniano declarou que pelo menos nove pessoas foram mortas, incluindo civis.

Segundo a mesma fonte, os bombardeamentos, com o nome de código "Operação Escudo e Flecha", tiveram como alvo Khalil Bahtini, o comandante da Jihad Islâmica no norte da Faixa de Gaza; Tareq Izzeldeen, o intermediário do grupo entre os seus membros em Gaza e na Cisjordânia; e Jehad Ghanam, o secretário do conselho militar da Jihad Islâmica.

Os ataques aéreos ocorrem num momento em que a tensão aumenta entre Israel e os militantes em Gaza, que é governada pelo Hamas.

A tensão está ligada ao aumento da violência na Cisjordânia ocupada, onde Israel tem efetuado incursões quase diárias para deter palestinianos suspeitos de terem cometido ataques contra israelitas.

Antecipando possíveis ataques de rockets palestinianos como resposta, os militares israelitas avisaram os residentes num raio de 40 quilómetros de Gaza para se manterem perto de abrigos antibombas.