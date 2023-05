Rússia diz que tem a linha da frente "sob controlo"

Ministério russo da Defesa desmente avanços ucranianos em Bakhmut

O Ministério russo da Defesa desmentiu as informações de que as forças ucranianas teriam conseguido romper a linha de frente em vários locais e afirmou que a situação militar estava sob controlo.

Na quinta-feira à noite, bloggers militares russos relataram uma deterioração da situação para as forças russas em torno de Bakhmut, onde uma batalha de desgaste se arrasta há meses.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) afirma que as forças ucranianas continuaram a conduzir contra-ataques localizados em torno de Bakhmut a 11 de Maio. Imagens geolocalizadas mostram que os ucranianos expulsaram as forças russas de uma secção da auto-estrada Bakhmut-Chasiv Yar, no sudoeste de Bakhmut.

Os bloggers especializados em assuntos militares afirmam que as forças ucranianas avançaram a noroeste de Bakhmut, perto de Bohdanivka e Khromove, depois de as forças russas terem recuado das posições a norte de Khromove.

Dizem também que as forças ucranianas atacaram em Bakhmut para aliviar a pressão sobre a auto-estrada Bakhmut-Chasiv Yar, tendo recuperado terreno a sul e sudoeste de Ivanivske e a oeste de Klishchiivka.

O ISW afirma que o destacamento de forças russas de baixa qualidade para os flancos em torno de Bakhmut sugere que o Ministério russo da Defesa abandonou em grande medida o objectivo de cercar um número significativo de forças ucranianas nessa zona.

E isto não aconteceu de um dia para o outro. Segundo o grupo de reflexão:

Em Janeiro, o MdD cortou os esforços de recrutamento penal do Grupo Wagner.

Um mês depois, Prigozhin começa a queixar-se publicamente da falta de apoio do MdD aos seus esforços.

Em Março e Abril, o MdD russo atribuiu brevemente mais recursos à linha da frente de Bakhmut, enviou tanques T-90 e forças aerotransportadas russas para a área de Bakhmut e atribuiu reservistas mobilizados a Wagner.

O ISW diz que a afectação de forças pelo MdD russo, combinada com as mudanças na geometria do espaço de batalha, também sugere que o perigo de um cerco russo a forças ucranianas significativas em Bakhmut pode ter passado.

O vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, confirmou que as forças ucranianas conseguiram fazer recuar os russos 2 quilómetros em torno de Bakhmut e não perderam uma única posição na cidade oriental esta semana.