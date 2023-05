Zelenskyy em Roma para encontro com Papa e líderes italianos

De Euronews com AP

Presidente ucraniano deslocou-se, este sábado, a Itália, de onde espera obter mais apoio à Ucrânia.

Volodymr Zelenskyy já está em Roma, onde se vai encontrar, este sábado, com o Papa Francisco e líderes políticos italianos.

O presidente ucraniano foi recebido, esta manhã, no aeroporto de Ciampino, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani.

Na agenda de Zelenskyy está ainda marcada para o meio-dia uma reunião com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, que tem apoiado firmemente o apoio militar e outras ajudas à Ucrânia, e com o presidente Sergio Mattarella. Através de uma publicação no Twitter, o chefe de Estado ucraniano confirmou a passagem por Roma, referindo-se ao momento como "uma importante visita para aproximar a Ucrânia da vitória".

De acordo com a televisão pública italiana, a deslocação do presidente da Ucrânia está envolta em apertadas medidas de proteção, que incluem uma zona de exclusão aérea para os céus de Roma e atiradores da polícia estrategicamente colocados em edifícios altos.

Líderes italianos ao lado da Ucrânia

Meloni encontrou-se com Zelenskyy em Kiev, em fevereiro de 2023, pouco antes do aniversário da invasão russa, onde reforçou a solidariedade de Roma no apoio à reconstrução da Ucrânia.

O sumo pontífice esteve pela última vez com o líder ucraniano em 2020, mas, nos seus discursos, tem feito vários apelos à paz, em nome do povo "martirizado" da Ucrânia.

No final de abril, regressando a Roma de uma viagem à Hungria, Francisco disse aos jornalistas no avião que o Vaticano estava envolvido numa missão de paz nos bastidores, sem dar mais pormenores. Nem a Rússia nem a Ucrânia confirmaram a iniciativa.