Eleições na Turquia: Já começou a contagem dos votos

Boa tarde. Seja bem-vindo(a) a este liveblog onde vamos acompanhar as Eleições na Turquia.

As urnas abriram às 8h00 (6h em Portugal) e fecham às 17h00 (15h em Portugal). De acordo com a lei turca, a divulgação dos resultados é proibida até às 21 horas no país (19h em Portugal).

