Cheias mataram pelo menos cinco pessoas em Itália

De euronews

As autoridades italianas avisam que a situação ainda pode agravar-se. As cheias também estão a afetar a Bósnia e a Croácia.

Pelo menos cinco pessoas morreram e uma está desaparecida na região de Emilia-Romanha, em Itália, atingida por inundações causadas por chuvas torrenciais.

As autoridades locais avisam que as inundações na região ainda podem piorar.

"Não podemos descartar a possibilidade de novas ruturas nas margens do rio Savio, como aconteceu ontem às 16 horas. Reiteramos o nosso apelo aos cidadãos para que fiquem longe de rios, não entrem em caves ou divisões subterrâneas e, para aqueles que moram perto do rio, ficarem no primeiro andar e não descerem ao rés-do-chão", afirmou Enzo Lattuca, presidente da Câmara de Cesena.

As cheias continuam na Bósnia e na Croácia, depois de dias de chuvas torrenciais.

Na Croácia, foi declarado o estado de emergência na região de Karlovac, por causa dos níveis de água dos rios Kupa e Korana. A situação também é crítica na área de Hrvatska Kostajnica.

Na área de Bihac, no noroeste da Bósnia, a situação também é preocupante, porque a chuva não parou de cair durante a noite.

Militares encheram sacos de areia e distribuíram-nos pelos cidadãos para se protegerem da água.