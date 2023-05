O último voo dos MiG-21 da Roménia

De Euronews

Caça do tempo do Pacto de Varsóvia, adaptado aos equipamentos da NATO, deixa de estar ao serviço da Força Aérea da Roménia depois de seis décadas no activo.

Os famosos aviões de caça MiG-21 da era soviética fazem agora parte do passado da Força Aérea da Roménia. Os últimos aparelhos em serviço descolaram para o voo derradeiro rumo à base onde vão ser desactivados. A Força Aérea Romena teve quatro centenas de MiGs-21 ao serviço desde 1962. A última aquisição à União Soviética ocorreu vinte anos depois. No inicio deste milénio, com a adesão à Aliança Atlântica cem aparelhos foram transformados com equipamento compatível com a NATO. Atualmente a Roménia está equipada com F-16 e deseja no futuro adquirir F-35, ambos americanos.

