Líderes do G7 reúnem-se em Hiroxima

De Euronews

A reunião de três dias arranca esta sexta-feira, com a guerra e as sanções à Rússia a dominarem a agenda

Os líderes europeus já estão em Hiroshima para participar na Reunião do G7.

Ursula Von Der Leyen, a presidente da comissão europeia, vai pedir a cooperação do grupo em domínios essenciais como a guerra, a segurança e a resiliência económica. Charles Michel, o presidente do Parlamento Europeu também vai participar na cimeira de três dias

Pouco depois de chegar a Hiroshima, a primeira-ministra italiana encontrou-se com o homólogo japonês. Durante o encontro, Giorgia Meloni Meloni disse que estava ansiosa par discutir as vias para garantir a paz e a estabilidade.

Os líderes das democracias mais avançadas encontram-se no local do primeiro ataque nuclear do mundo - uma forma de lembrar os riscos do conflito na Ucrânia.

A reunião arranca esta sexta-feira, com a guerra e as sanções à Rússia a dominarem a agenda.