Volodymyr Zelenskyy vai marcar presença na cimeira do G7

Presidente ucraniano vai viajar até ao Japão no domingo, para participar na conferência

As autoridades ucranianas anunciaram que Zelenskyy vai viajar até ao Japão no domingo, para participar na cimeira do G7.

No primeiro dia da conferência, os líderes mundiais colocaram coroas de flores no Museu do Memorial da Paz de Hiroshima. A homenagem foi prestada às 140 mil vítimas mortais do primeiro bombardeamento atómico de sempre, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945.

Com a guerra na Ucrânia no topo da agenda, o Presidente do país deverá falar com Joe Biden e outros chefes de Estado e de governo, para reassegurar o apoio contra a invasão russa.

O Grupo dos Sete já prometeu mais sanções contra a Rússia, bem como uma frente unida contra a política externa assertiva da China.

Nas ruas de Hiroshima, centenas de japoneses protestaram contra o evento. Os manifestantes seguravam cartazes que condenavam a "cimeira imperialista", bem como a guerra na Ucrânia.