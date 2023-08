The Cube: O Japão afixou um cartaz anti-Zelenskyy?

Nesta edição, verificamos a veracidade de um vídeo viral que mostra o cartaz que exige ao presidente ucraniano para acabar com a guerra

Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais e que foi visto milhões de vezes em diferentes plataformas e publicado em várias línguas, mostra um cartaz no Japão que diz, em inglês, "Stop Zelenskyy, stop the war". Mas será que este vídeo é verdadeiro? É o que vamos descobrir nesta edição do The Cube. Veja o vídeo.