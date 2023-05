Ofensiva diplomática de Zelenskyy isola Putin

Direitos de autor AP Russian pool via euronews

Presidente russo, Vladimir Putin, em videoconferência - Direitos de autor AP Russian pool via euronews

De Euronews

Depois da Europa e da Arábia Saudita, Zelenskyy encontra-se no Japão para se reunir com os líderes do G7. Putin perde influência na Ásia.

À medida que os combates contra a Rússia prosseguem no terreno, Volodymyr Zelenskyy reforça no estrangeiro o apoio à defesa da Ucrânia. Numa semana, o presidente ucraniano deslocou-se a vários países europeus, esteve na Arábia Suadita e aterrou durante a noite no Japão, onde se vai encontrar com os líderes do G7. A ofensiva diplomática de Zelenskyy tem, de acordo com especialistas, ganho adesão sobretudo por um motivo: os líderes internacionais acreditarem que o Kiev vai ganhar a guerra. "Zelenskyy não seria convidado para todos estes sítios e todos estes eventos, se não pensassem que a Ucrânia iria sair bem da guerra. Isto simplesmente não estaria a acontecer. Não iam querer estar perto de um líder se pensassem que fosse ser derrotado e que o país fosse entrar em colapso", afirma Phillips P. O'Brien, professor de Estudos Estratégicos na Universidade de St Andrews, na Escócia. Cimeira China-Ásia Central: "Pela primeira vez, a Rússia não foi convidada"

G7 discute restrições à Rússia, relação com China e ameaça nuclear Já Vladimir Putin vive um isolamento internacional sem precedentes. O presidente russo viu recentemente as movimentações condicionadas por um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional. E mesmo entre os tradicionais aliados, a Rússia tem vindo a perder influência. Um fenómeno para o qual a China também estará a contribuir ao ter exluído Moscovo da cimeira desta semana com os países da Ásia Central.

Guerra na Ucrânia