Presidente ucraniano acusa alguns líderes árabes de fecharem os olhos

De euronews

A acusação foi feita durante a cimeira da Liga Árabe, esta sexta-feira, na Arábia Saudita.

O presidente ucraniano acusou alguns líderes árabes de ignorarem os horrores da invasão da Ucrânia pela Rússia durante o discurso que fez na cimeira da Liga Árabe em Jeddah, na Arábia Saudita.

Um discurso dirigido aos Estados-Membros da Liga que têm mantido uma posição neutra acerca da invasão russa e aqueles que mantêm uma relação próxima com Moscovo.

"Infelizmente, há alguns no mundo e aqui, entre vocês, que fecham os olhos para essas jaulas e anexações ilegais. E eu estou aqui, para que todos possam ver honestamente, por mais que os russos tentem influenciar", afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

O presidente ucraniano foi convidado para esta cimeira pela Arábia Saudita.

O príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, ofereceu-se para ser um mediador entre russos e ucranianos.

"Sua Excelência Zelenskyy está nesta cúpula para reiterar a posição de apoio do reino para fazer o que for preciso para reduzir a gravidade da crise na Ucrânia e ajudar a situação humanitária. O Reino está pronto para continuar a mediação entre a Rússia e a Ucrânia e apoiar todos os esforços para acabar politicamente com a crise rumo à paz”.

De Jeddah, o presidente ucraniano segue para Hiroxima, no Japão, para participar na cimeira do G7.

Zelenskyy tem feito uma série de viagens para fortalecer os laços com outros países.