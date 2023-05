Meloni visita região mais afetada pelas inundações

De Euronews

O mau tempo da última semana matou 14 pessoas em Itália

A primeira-ministra italiana visitou este domingo a região de Ravenna, no norte de Itália, uma das mais afetadas pelas inundações. Giorgia Meloni regressou mais cedo da cimeira do G7, no Japão, para ver de perto o rasto de destruição.

O mau tempo da última semana matou 14 pessoas em Itália. Cerca de 36 mil residentes ficaram desalojados por causa das chuvas, mas cerca de 10 mil já puderam regressar a casa. Meloni disse que falar com pessoas que perderam tudo foi uma experiência "comovente".

Por causa das cheias, a Federação Internacional do Desporto Automóvel (FIA) cancelou o GP de Ímola marcado para este domingo. A Ferrari doou 1 milhão de euros para reforçar o fundo de ajuda aos habitantes de Emilia-Romagna.