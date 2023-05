Zelenskyy foi a "estrela" do último dia da cimeira do G7

Direitos de autor Louise Delmotte/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

De Philip Crowther

O presidente ucraniano continua a tecer a teia diplomática no meio do impasse no campo de batalha.

À margem da cimeira do G7, o presidente ucraniano visitou o Memorial da Paz e comparou a "destruição total” da cidade de Bakhmut, cuja conquista foi reivindicada este fim de semana por Vladimir Putin, à devastação de Hiroshima causada pela primeira bomba nuclear lançada em 1945 pelos Estados Unidos. Volodymyr Zelenskyy, a “estrela” indiscutível do último dia do G7 continuou a tecer a teia diplomática no meio do impasse no campo de batalha. Philip Crowther, repórter da Euronews, fez o balanço do encontro no Japão.