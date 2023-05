Sete detidos por racismo e incitação ao ódio contra Vinicius Junior

De Euronews

Polícia espanhola anunciou três detenções relacionadas com jogo de domingo em Valência e outras quatro ligadas a incidente que remonta a janeiro

A polícia espanhola deteve três jovens pelo envolvimento nos insultos racistas de que foi alvo o avançado brasileiro do Real Madrid Vinicius Junior, no jogo de domingo no estádio do Valência.

Poucas horas antes, outras quatro pessoas foram detidas em Madrid, acusadas de incitação ao ódio, por terem colocado um cartaz e uma figura enforcada do futebolista, num incidente que remonta a janeiro.

Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol:"Enquanto houver um adepto, um único indesejável, ou um grupo de indesejáveis que insulte, seja pela condição sexual, pela cor da pele, pela crença, temos um grave problema."

Os insultos contra o avançado do Real Madrid geraram uma vaga de críticas além fronteiras.

O presidente brasileiro manifestou o apoio a Vinicius Junior e a estátua do Cristo Redentor foi mesmo apagada em sinal de solidariedade.