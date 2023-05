Navio humanitário com mais de 600 migrantes atraca em porto italiano

De Euronews

O grupo foi resgatados no sábado, no Canal da Sicília, por um navio dos Médicos sem Fronteiras

Um navio humanitário com cerca de 600 migrantes a bordo chegou esta terça -feira ao porto de Bari, no sudeste de Itália.

No grupo há 151 menores e entre eles crianças muito pequenas. A grande maioria não está acompanhada.

Os migrantes - oriundos de vários países, incluindo a Síria, o Bangladesh, o Egito ou o Paquistão saíram da Líbia num barco de pesca. Foram resgatados no sábado no Canal da Sicília, por um navio dos Médicos sem Fronteiras, depois de uma travessia de quatro dias num barco de pesca.

Enfrentaram condições muito duras e chegaram a ficar sem comida e sem água. À chegada, várias pessoas precisaram de cuidados médicos.

A responsável pelo salvamento do navio Geo Barents dos Médicos Sem Fronteiras, revelou que as operações de salvamento "têm sido complicadas, especialmente devido ao grande número de pessoas a serem resgatadas”. “Estamos a operar com dois botes de borracha que podem transportar oito pessoas, e havia mais de 600 a serem resgatadas. Felizmente, o mar não estava demasiado agitado e a guarda costeira estava a coordenar as operações. No total, a operação de salvamento durou cerca de três horas", explicou Fulvia Conte.