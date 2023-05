Direitos de autor Hussein Malla/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Combates do Sudão - Direitos de autor Hussein Malla/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

De Euronews

Exército do Sudão e os paramilitares Rapid Support Forces (Forças de Apoio Rápido) intensificam combates com o aproximar do fim do cessar-fogo. Estão a utilizar artilharia pesada e aviação.

O Sudão enfrenta combates mais intensos à medida que o suposto cessar-fogo se aproxima do fim. Relatos indicam que o exército e os paramilitares Forças de Apoio Rápido estão a utilizar uma vasta gama de armas, incluindo artilharia pesada e aviação, para realizar ataques nas cidades e nos arredores. Os combates mais intensos registam-se na região do Sul do Darfur. "O exército está pronto para lutar até à vitória", declarou o chefe do exército, Abdel Fattah al-Burhan, ao visitar posições na capital Cartum. A escalada continua apesar de um novo documento de tréguas assinado em Jeddah a 29 de maio: o exército e os paramilitares RSF - Rapid Support Forces (Forças de Apoio Rápido) concordaram em prolongar o cessar-fogo por apenas 5 dias. De recordar que, em meados de abril, eclodiram violentos combates após confrontos sobre os planos de colocar o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido sob o controlo do exército. As partes têm opiniões diferentes sobre o futuro político do país e acusam-se mutuamente de sacrificar os interesses nacionais em benefício de ambições pessoais e de matar civis. De acordo com a OMS, pelo menos 850 pessoas foram mortas neste conflito. O Projeto de Dados sobre Localização e Acontecimentos de Conflitos Armados regista mais de 1800 mortes.