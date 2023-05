Wagner utiliza redes sociais para recrutar

De Sophia Khatsenkova

O grupo de mercenários está aparentemente à procura de preencher muitas posições, desde especialistas em Tecnologias de Informação a soldados de infantaria

O Grupo Wagner, a organização russa de mercenários, está alegadamente a utilizar as redes sociais para recrutar novos membros em todo o mundo.

Um estudo publicado pela Logically, um grupo de investigação sobre desinformação com sede em Londres, identificou mais de 50 exemplos de informação sobre o recrutamento do Wagner, partilhados em 16 línguas no Twitter, Facebook e outras plataformas de redes sociais.

Saiba mais nesta edição do The Cube.