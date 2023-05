Grupo Wagner reivindica controlo "total" de Bakhmut

De Euronews com AP

Kiev desmente mas admite "situação crítica"

O chefe do grupo Wagner afirmou, este sábado, que as suas forças tomaram o controlo da cidade de Bakhmut, após a batalha mais longa e mais dura da guerra Rússia-Ucrânia, mas os oficiais de defesa ucranianos negaram.

Num vídeo publicado na rede social Telegram, Yevgeny Prigozhin afirmou que a cidade passou a estar totalmente sob controlo russo por volta do meio-dia. Falou rodeado por cerca de meia dúzia de combatentes, com edifícios em ruínas ao fundo.

Após a publicação do vídeo, a vice-ministra ucraniana da Defesa, Hanna Maliar, afirmou que os combates continuavam. "A situação é crítica. A partir de agora, os nossos defensores controlam certas instalações industriais e de infra-estruturas nesta área", disse.

Serhiy Cherevatyi, porta-voz do comando oriental da Ucrânia, disse à The Associated Press que a afirmação de Prigozhin "não é verdadeira". Numa declaração no Facebook, o Estado-Maior ucraniano afirmou que "as pesadas batalhas pela cidade de Bakhmut não param".

Mykhailo Podolyak, chefe de gabinete do Presidente ucraniano, afirmou que não é a primeira vez que Prigozhin diz "tomámos tudo e estamos a dominar'". Sugeriu também que a declaração tinha como objetivo desviar as atenções das recentes viagens de Zelenskyy ao estrangeiro, incluindo a cimeira do G7, no Japão.