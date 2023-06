De Euronews

População de Kozani protesta contra o projeto de instalação de um parque fotovoltaico de 73 hectares que "criaria condições sufocantes" para a vida quotidiana e ameaçaria uma floresta de cedros com 35 anos.

Cerca de mil pessoas manifestaram-se perto de Kozani, Grécia, para exigir a suspensão de um projeto de parque fotovoltaico.

Segundo os manifestantes, a instalação de 73 hectares "criaria condições sufocantes" para a vida quotidiana e ameaçaria uma floresta de cedros com 35 anos.

Foi apresentado um pedido de suspensão dos trabalhos, invocando também o risco para as pastagens, que poderia levar ao desaparecimento da criação de gado na zona.

De acordo com os manifestantes, estão previstos na região da Macedónia Ocidental projectos fotovoltaicos de 100.000 hectares, com uma capacidade total de 30.000 MW, para substituir as centrais a lenhite utilizadas para produzir electricidade.

"A nossa região foi escolhida para se tornar a extensão energética da Europa, sem ter em conta os custos para o ambiente e para os habitantes locais", lamenta Christos Kousidis, residente em Kalamia.

No ano passado, o antigo primeiro-ministro conservador Kyriakos Mitsotakis inaugurou um parque fotovoltaico de 400 hectares na região, o maior da Grécia.

"Não há qualquer controlo sobre a instalação de recursos renováveis na nossa região e os investidores estão a desenvolver projectos mesmo em zonas protegidas pela rede europeia Natura, o que é um grande golpe para o ambiente", afirma o biólogo Nikos Yannakis.

Esta é a segunda manifestação numa semana na região: na sexta-feira passada, registaram-se incidentes em Kalamia entre a polícia e os residentes locais que tentavam impedir o início dos trabalhos no parque.