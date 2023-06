Final épica de judo tajique em Dushanbe

De euronews

No segundo dia do Grande Prémio de Dushanbe, na categoria de -81kg, dois judocas da casa puseram o público em delírio.

No segundo dia do Grande Prémio de Judo de Dushanbe, no Tajiquistão, o estádio voltou a encher com uma multidão entusiasta.

Na categoria de -63 quilos, a jovem croata Katarina Kristo conquistou a sua primeira medalha de ouro num grande prémio, ao derrotar a adversária espanhola.

O diretor de Educação e Coaching da Federação Internacional de Judo, Mohammed Meridja, entregou as medalhas.

A judoca croata emocionou-se ao ouvir o hino: "Nunca vi um público assim no mundial ou em qualquer outra competição. Este é um lugar muito especial, e eles adoram o judo. Sinto-me muito bem-vinda aqui com este público. Não sou do país deles e eles ainda torceram por mim. Sou muito grata por isso".

Na categoria de -73kgs, Makhmadbek Makhmadbekov derrotou o favorito da casa Behruzi Khojazoda. O judoca recebeu a medalha das mãos do presidente da Federação de Judo de Dushanbe, Nurshed Mashrabov.

Na categoria de -70kgs, a judoca francesa Margaux Pinot mostrou em poucos segundos quem mandava no tatami. O diretor-geral da da Federação Internacional de Judo, Vlad Marinescu, entregou as medalhas.

Na categoria de -81 quilos, dois judocas do Tajiquistão puseram em delírio os adeptos ou não estivessem em casa.

Somon Makhmadbekov acabou por ficar em primeiro lugar.

O judoca português Anri Egutidze conquistou a medalha de bronze, que lhe foi entregue pelo presidente da Federação de Judo do Tajiquistão, Ismoil Mahmadzoir.

"Acho que podemos dizer que foi uma final entre irmãos. Vemo-nos o tempo todo. Treinamos muito juntos no mesmo clube. Somos irmãos", disse Somon Makhmadbekov.

Num país que adora judo, este domingo será mais um dia de fortes emoções. O número um mundial, Temur Rakhimov do Tajiquistão, vai lutar na categoria de +100 kgs.