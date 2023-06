Elisavet Teltsidou vence em Astana na categoria de -70 kg

De Euronews

A judoca grega venceu a holandesa Sanne van Dijke, medalha de bronze olímpica, na final do Grand Slam.

Os jovens judocas e os adeptos encheram a Barys Arena, na capital do Cazaquistão, para o segundo dia do Grand Slam de Judo.

A Federação Internacional de Judo aproveitou o evento para distinguir o medalhista olímpico Askhat Zhitkeyev, pela sua contribuição para o desenvolvimento desta modalidade no Cazaquistão e a nível internacional.

Na categoria dos -63kg, a coreana Kim Jisu derrotou Katharina Haecker, surpreendendo a adversária australiana com o mesmo ataque duas vezes. A coreana conseguiu o primeiro ouro num Grand Slam. Yesset Baiken, vice-presidente da Câmara Municipal de Astana, entregou as medalhas

Makhmadbek Makhmadbekov, na categoria de -73 kg, conseguiu duas vitórias em dois torneios consecutivos. Com uma rotação eficaz, imobilizou o adversário polaco e conquistou o ouro. As medalhas foram entregues por Askhat Zhitkeyev, Secretário-Geral da Federação de Judo do Cazaquistão.

Na categoria de -70kg, Elisavet Teltsidou esteve em grande forma durante todo o dia. O lançamento de anca, um estilo pelo qual é bem conhecida, foi o ponto alto no caminho para a final. No último duelo, enfrentou a medalhista de bronze olímpica Sanne Van Dijke e aproveitou um ataque fraco da atleta holandesa para conquistar o segundo ouro deste ano. A medalha foi entregue por Armen Bagdasarov, Diretor de Arbitragem da Federação Internacional de Judo

Na categoria de -81kg,Somon Makhmadbekov também conseguiu duas vitórias em dois torneios consecutivos. Depois de derrotar um antigo campeão olímpico a caminho da final, conseguiu uma vitória tática sobre a estrela em ascensão Guilherme Schmidt do Brasil. As medalhas foram entregues por Mohammed Meridja, Diretor de Educação e Treino da Federação Internacional de Judo

Os atletas do Cazaquistão continuam com grandes exibições. Não conquistaram o ouro, mas dois judocas locais competiram pelo bronze. O público não se cansa de torcer pela sua equipa e espera com expetativa o último dia de competição em Astana.