Grand Slam em Astana despede-se com grandes exibições

De Euronews

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio conquistou a medalha de prata na categoria -78 kg

Este domingo foi o último dia do Grand Slam de judo do Cazaquistão, e a Barys Arena voltou a receber centenas de fãs da modalidade.

Na categoria de -100kg, Matvey Kanikovskiy, com uma pontuação brilhante na final, conquistou o seu 3º ouro consecutivo no Circuito Mundial. Recebeu a medalha de Askhat Oralov, Ministro da Cultura e do Desporto do Cazaquistão.

Tristani Mosakhlishvili aproveitou um ataque falhado do adversário francês e segurou-o para ganhar a medalha de ouro. Vlad Marinescu, diretor-geral da Federação Internacional de Judo, entregou as medalhas.

A japonesa Izumi Mao foi mais forte do que a portuguesa Patrícia Sampaio, uma das atletas mais consistentes nos -78kg. A medalha de ouro foi conquistada pelo Japão. Mao recebeu a medalha de Antonio Castro, Embaixador da Federação Internacional de Judo e Presidente da Comissão Médica da federação.

Nos +78kg, a chinesa Xu Shiyan executou um o-uchi-gari para conquistar o título. As medalhas foram entregues por Sarsen Kuranbek, Vice-Ministro da Cultura e dos Desportos do Cazaquistão

Na categoria de +100kg, Tamerlan Bashaev repetiu o desempenho de há duas semanas, derrotando Temur Rakhimov e conquistando a última medalha de ouro deste ano em Astana. As medalhas foram entregues por Saken Mussaibekov, Vice-Presidente da Federação de Judo do Cazaquistão

Com uma equipa forte e consistente de judocas, ao longo dos 3 dias, a equipa local teve vários sucessos durante este Grand Slam, tanto na equipa masculina como na feminina. O último dia de competição em Astana foi a última oportunidade para os fãs do judo aplaudirem os atletas e para os atletas aplaudirem o público.

Bozbayev mostrou grandes técnicas no caminho para a medalha de bronze. No duelo final encontrou um colega de equipa e ofereceu ao público um combate com atletas da casa e com uma finalização uchi-mata.