Medalha de ouro para Portugal no Grande Prémio de Judo de Dushanbe

A judoca Rochele Nunes conquistou, este domingo, a medalha de ouro na categoria de +78 kg no Grande Prémio de Dushanbe, no Tajiquistão.

O primeiro Grande Prémio de Judo de Dushanbe, no Tajiquistão, chegou ao fim. Um dos heróis nacionais, Komronshokh Ustopiriyon, conquistou a terceira medalha de ouro para o país anfitrião.

Foi o presidente da Federação de Judo do Tajiquistão, Ismoil Mahmadzoir, que entregou as medalhas.

"A população do Tajiquistão adora judo e isto dá-me muita energia para a final. Muito obrigada a todos", disse Komronshokh Ustopiriyon.

A alemã Anna Monta Olek teve um desempenho excelente a caminho da final, em que derrotou, surpreendentemente, a compatriota Anna Maria Wagner. Recebeu a medalha de ouro das mãos do diretor de Arbitragem da Federação Internacional de Judo, Ki-Zoung Jeon.

Anna Monta Olek derrotou, surpreendentemente, a compatriota Anna Maria Wagner Tamara Kulumbegashvili/IJF

"Foi ótimo, muito barulhento, melhor do que em muitos lugares que já lutei. Gostei do ambiente. Eles percebem o que estamos a fazer. Gostei muito!", afirmou Anna Monta Olek.

Na categoria de -100 kgs Matvey Kanikovskiy derrotou Niiaz Bilalov. O presidente do Comité do Desporto e Juventude do Tajiquistão, Abdullo Rakhmonzoda, entregou-lhe a medalha.

A judoca Rochele Nunes conquistou para Portugal a medalha de ouro na categoria de +78 kg. As medalhas foram entregues pelo diretor desportivo da Federação Internacional de Judo, Skander Hachicha.

Na final da categoria de +100kg todos os olhos estavam postos no número um do mundo, o tajique, Temur Rakhimov. Mas o judoca do Tajiquistão foi derrotado por Tamerlan Bashaev. No total, o Tajiquistão conquistou seis medalhas.

Fathullo Sohibov, patrocinador do Grande Prémio de Dushanbe, entregou as medalhas.