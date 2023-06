Kurti acusa Sérvia de orquestar violência no Kosovo

De euronews

Violência de segunda-feira, que provocou 80 feridos, não se voltou a repetir mas a tensão continua elevada

Os protestos têm-se repetido em Zvečan, no norte do Kosovo mas não a violência que provocou oito dezenas de feridos na segunda-feira.

A população local, de maioria sérvia exige a saída dos autarcas de etnia albanesa eleitos num escrutínio boicotado pela comunidade sérvia e que teve mais de 96% de abstenção, e pede novas eleições.

Um cenário já admitido pelo primeiro-ministro kosovar, mas apenas depois de ser restabelecida a ordem nas ruas.

Albin Kurti não tem dúvidas sobre quem está por trás destas manifestações e disse numa entrevista que a violência tinha sido planeada e organizada por Belgrado, acrescentando que a Sérvia mobilizou grupos de criminosos para a manifestação e que muitos manfestantes foram obrigados a participar para servir de escudos humanos.

A situação já levou os Estados Unidos a anunciar sanções ao Kosovo, Kurti afirmou que isso era preocupante mas que estava mais preocupado com as milícias fascistas no norte do país.