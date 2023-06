Karim Benzema deixa o Real Madrid no fim da temporada

De euronews

Internacional francês jogou 14 temporadas no Santiago Bernabéu e vestiu a camisola "merengue" em 647 jogos

Karim Benzema deixa o Real Madrid no final da temporada. O anúncio foi feito pelo clube espanhol, que agradece ao atacante as 14 temporadas que passou com a camisola merengue, onde se tornou no quinto futebolista com mais jogos e o segundo com mais golos, atrás apenas de Cristiano Ronaldo.

O francês de 35 anos ganhou tudo o que havia para ganhar em Madrid e foi consagrado com a Bola de Ouro para o melhor jogador do mundo o ano passado.

O Real anunciou ainda que está prevista uma homenagem a Benzema esta terça-feira na cidade desportiva dos madrilenos.