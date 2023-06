Recep Tayyip Erdoğan toma posse e anuncia novo governo

De euronews

Pasta das Finanças fica a cargo de um antigo banqueiro, que terá a difícil tarefa de combater uma inflação anual a rondar os 44%

Recep Tayyip Erdoğan tomou posse para um novo mandato de cinco anos como Presidente da Turquia e a principal curiosidade estava em saber a composição do novo governo.

O destaque vai para o novo ministro das Finanças, Mehmet Şimşek, um antigo banqueiro que terá a difícil tarefa de combater a inflação no país, que chegou a ser de 85% em outubro, face ao mesmo período do ano anterior, e que atualmente ronda os 44%, e a desvalorização da moeda. A lira turca perdeu mais de 10% do valor face ao dólar desde o início do ano.

Hakan Fidan, antigo diretor do Serviço de Informações turco, é o novo titular da pasta dos Negócios Estrangeiros, enquanto o ministério da Defesa fica a cargo de Yaşar Güler.