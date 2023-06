Turquia envia batalhão de comandos para o Kosovo

De euronews

Violência da semana passada no norte do Kosovo levo a NATO a reforçar a sua presença na região

O reforço pedido pela NATO para o norte do Kosovo chegou este domingo da Turquia, um batalhão de comandos que irá ajudar a aliança atlântica a lidar com a tensão na região.

A violência da semana passada provocou oito dezenas de feridos e levou a NATO a anunciar o envio de mais setecentos soldados para o terreno, uma medida que não é propriamente bem vista pela população local, que se tem vindo a manifestar para pedir a saída das tropas internacionais.

A tensão tem vindo a crescer desde as eleições locais, boicotadas pela comunidade sérvia, maioritária na região, o que fez com que fossem eleitos candidatos de etnia albanesa num escrutínio com mais de 96% de abstenção. A população local considera que os autarcas não têm legitimidade e exige uma nova votação.

Apesar de inicialmente ter descartado esse cenário, o primeiro-ministro Kosovar já veio admitir a repetição das eleições, mas apenas depois de ser restabelecida a ordem nas ruas. Para Albin Kurti, os protestos na região são levados a cabo por milícias fascistas e orquestrados a partir de Belgrado.