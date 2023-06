Alerta de inundações obriga população a fugir

Localidades das margens do Rio Dnipro começaram a ser evacuadas depois da explosão na barragem de Nova Kakhovka esta terça-feira

Assim que foi conhecida a dimensão da rutura na barragem de nova Kakhovka foi dado o alerta para inundações nas localidades ribeirinhas até à foz do rio Dnipro.

A cidade homónima vizinha, ocupada há 15 meses pela Rússia, começou a ser inundada às primeiras horas da manhã.

As autoridades ucranianas organizaram uma operação de evacuação, antes do pico de cheia.

"Em cinco horas, a água atingirá o nível crítico. A evacuação para um local seguro já começou. Todos os serviços de emergência estão a trabalhar,"revelou Oleksandr Prokudin, governador ucraniano da Administração Estatal Regional de Kherson.

O responsável usou as redes sociais para apelar à população: "Pedimos-lhes que levem consigo documentos e bens de primeira necessidade e que aguardem os autocarros de evacuação. Façam tudo o que for possível para se protegerem e salvarem as vossas vidas. Abandonem imediatamente a zona perigosa".

Segundo os representantes russos em Kherson, a ruptura da barragem afecta particularmente várias localidades e milhares de pessoas. A central hidroeléctrica também foi afetada e a água corre "sem controlo". Mas apesar da situação de emergência, há notícia de que a Rússia continua a bombardear a região.

Moscovo e Kiev culpam-se mutuamente pela destruição da barragem. Segundo a Rússia, a a rutura foi causada por um ataque de mísseis ucranianos. Segundo a Ucrânia, a explosão teve origem no interior da central hidroeléctrica.