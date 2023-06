Green Week: governo grego aposta em ilhas sustentáveis

Na ilha grega de Halki já é possível ver o resultado do projeto Gr Eco Islands, que promove o desenvolvimento ecológico.

Halki é uma ilha que o Governo grego tem tentado transformar num modelo de desenvolvimento verde e sustentável. No âmbito do projeto Gr Eco Islands foi constituída em 2021 uma comunidade energética com o único objetivo de promover a economia social e solidária.

Empresas francesas e gregas investiram nas infraestruturas do projeto.

O parque solar construído na ilha está a produzir 1,8 gigawatts de eletricidade por ano. "Estima-se que o projeto reduza a pegada de CO 2 em 2.576 toneladas, o que equivale à emissão de 617 carros convencionais. Ao mesmo tempo, economizou-se 260.000 euros para a produção de energia verde, o que é uma quantia suficiente para cobrir os custos das mais de 200 famílias que existem na ilha", diz Vassilis Zafiropoulos , promotor do projeto “Akuo”.

Agora, os consumidores domésticos não pagam pela energia e as empresas pagam muito menos. "A minha última conta foi de 1500 euros. É uma grande diferença porque antes a minha conta era de 8000 euros por ano", realça Lambros Markakis, proprietário de uma loja.

A energia para veículos elétricos é gratuita. E a polícia é um dos beneficiários.

A rede 5G também foi incluída no projeto e viabilizou a telemedicina e a teleeducação, o que melhora significativamente a qualidade de vida da população local. O conceito de Halki é um exemplo que será agora transferido para muitas outras ilhas na Grécia.

"O governo grego tem Halki como um exemplo. O governo recebeu financiamento da União Europeia para construir o conceito GR EKO para as outras ilhas da Grécia, se bem me lembro, aproximadamente mil milhões de euros", afirma Evangelos Fragakakis, presidente da Câmara Municipal de Halki.

Halki recebeu uma delegação da Coreia do Sul, que quer aplicar o conceito nas suas ilhas.