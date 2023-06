De Euronews

"Tutto è finito bene". Foi com estas palavras que o ministro da Defesa de Itália, Guido Crosetto, anunciou o fim do sequestro de um navio turco, libertado pelas forças especiais da marinha italiana.

As forças especiais italianas recuperaram o controlo de um navio turco que tinha sido atacado por clandestinos armados ao largo da cidade meridional de Nápoles, na sexta-feira.

A fonte governamental confirmou à AFP, ao fim da tarde, que os militares italianos tinham recuperado o controlo da situação e levado a tripulação para um local seguro.

O navio encontrava-se no porto de Nápoles na sexta-feira à noite, de acordo com os dados em tempo real do sítio Web marinetraffic.com.

Il Mattino, o jornal diário da região da Campânia, da qual Nápoles é a capital, confirmou que o cargueiro tinha sido levado para o cais da cidade partenopeana.

Investigadores e equipas de intervenção da polícia nacional e da polícia aduaneira embarcaram no navio para efetuar as primeiras investigações e procurar eventuais clandestinos. Foi aberto um inquérito por "rapto" e "tentativa de sequestro".

O ministro da Defesa de Itália, Guido Crosetto, tinha dito à televisão pública, RAI, que as forças italianas estavam a garantir a segurança dos 22 membros da tripulação a bordo do "Galeta Seaways", enquanto reuniam os clandestinos.

"As forças especiais desceram para o navio turco a partir de dois helicópteros numa operação dramática para libertar a tripulação retida por cerca de 15 clandestinos, dois ou três armados com objetos cortantes", disse o ministro.

Segundo o governante italiano, os clandestinos tentaram tomar o controlo do cargueiro, que estava a caminho de França, mas o capitão conseguiu fazer soar o alarme. Barcos de patrulha da alfândega italiana bloquearam o navio turco, enquanto as forças especiais subiam a bordo.

As autoridades italianas foram avisadas pela Turquia e enviaram as forças especiais da Marinha, transportadas por helicóptero.

Segundo uma fonte governamental contactada pela AFP, os atacantes poderão ser migrantes, mas a investigação terá de determinar onde e quando entraram a bordo do cargueiro.

Segundo o diário La Repubblica, os 22 membros da tripulação e três "passageiros" foram resgatados, enquanto os 15 assaltantes foram "neutralizados". As autoridades não comunicaram a existência de feridos.

A rota turca

O cargueiro, que tem quase 200 metros de comprimento e cerca de 20 metros de largura, navegava com bandeira turca e transportava camiões.

De acordo com os sites especializados, partiu de Topcular, na Turquia, a 7 de junho, com destino a Sète, no sul de França, onde deveria chegar no sábado.

Contactada pela AFP, a Préfecture Maritime de la Méditerranée confirmou que o barco transportava mercadorias para o porto de Sète.

Dois helicópteros da marinha italiana, bem como meios da guarda costeira e da polícia aduaneira, estiveram envolvidos na operação.

Enquanto dezenas de milhares de migrantes tentam todos os anos chegar à Europa através de Itália, atravessando o Mediterrâneo a partir do Norte de África, são raras as chegadas às costas da península vindas da Turquia.

No entanto, no final de fevereiro, 94 pessoas morreram a algumas dezenas de metros da costa italiana, perto de Cutro, na Calábria, no sul do país, quando o seu barco, que tinha partido da Turquia, se afundou.