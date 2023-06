Crianças ucranianas, uma geração em risco

Save the Children e UNICEF alertam para as dificuldades que as crianças enfrentam e para sequelas que se vão agravar com o tempo

Em Janeiro de 2023 havia 6,2 milhões de pessoas deslocadas internamente na Ucrânia. As Nações Unidas estimam que mais de 3,5 milhões de crianças em todo o país têm "níveis de necessidades graves a catastróficos". Cerca de 75% dos pais declararam que os filhos apresentam sintomas de trauma psicológico em resultado da guerra, com memórias afetadas, períodos de atenção mais curtos e uma menor capacidade de aprendizagem.

"Tentamos trabalhar com as famílias dentro da Ucrânia, com as que estão a tentar recuperar os filhos, mas também com as famílias que já recuperaram os filhos", disse à Euronews Amjad Yamin, Director de Advocacia, Campanhas, Comunicação e Media da Save the Children na Ucrânia.

"Esta é uma das situações que é muito sensível para as famílias. Por vezes, depois de recuperarem os seus filhos, nem sequer querem falar sobre o assunto, porque receiam que algo mais possa vir a acontecer", afirmou.

Foram criados centros colectivos para dar resposta à população deslocada da Ucrânia. Existem cerca de 7.000 centros colectivos no país, mas muitos não dispõem de instalações adequadas para crianças e de infra-estruturas para crianças pequenas.

Além disso, a Save the Children referiu que os gestores dos centros colectivos não têm experiência para lidar com diversos grupos de deslocados, tais como minorias étnicas, pessoas com necessidades específicas, agregados familiares chefiados por mulheres com crianças, pessoas idosas, etc., o que pode exacerbar as vulnerabilidades dos deslocados e introduzir barreiras no acesso aos serviços.

Para responder melhor às necessidades das crianças, a organização de beneficência dá grande ênfase à reintegração através daquilo a que a Save the Children chama "espaços amigos das crianças". Estes centros destinam-se a crianças que não estão a par do currículo escolar, oferecem espaço para os pais discutirem as suas necessidades financeiras e ajudam as crianças a processar emoções difíceis através de cães de terapia designados para o efeito.

Educar uma geração perdida

A educação tem duas vertentes, uma formal e outra social, como explica Ajman Yamin: "As crianças estão a tentar formar a sua opinião sobre o que é a vida. É muito importante que se socializem e se conheçam uns aos outros. E é por isso que continuamos a insistir não só no trabalho com o Ministro da Educação, mas também no trabalho com as famílias para melhorar a qualidade da aprendizagem e garantir que há oportunidades para as crianças falarem umas com as outras, aprenderem umas com as outras e socializarem, o que as ajudará a desenvolver uma visão mais saudável de si próprias e da vida".

Para muitas crianças na Ucrânia, o ensino à distância tornou-se a norma. A má ligação à Internet, os cortes de energia e a falta de dispositivos inteligentes adequados podem perturbar as aulas, enquanto menos de 30% das crianças em idade escolar têm acesso a um computador portátil ou a um tablet.

Consequentemente, e após dois anos de ensino à distância devido à pandemia de covid-19, muitas crianças não são escolarizadas ou não possuem as competências adequadas à idade exigidas pelo Ministério da Educação da Ucrânia.

Para facilitar a aprendizagem em linha e presencial, a Save the Children desenvolveu centros de aprendizagem digital e estações de aprendizagem móveis. Os professores são transportados em autocarros devidamente equipados com material didáctico para áreas devastadas pela guerra, a fim de prestar apoio educativo às famílias e às crianças e permitir que estas socializem entre si.

A UNICEF está também no terreno a prestar serviços essenciais, tais como cuidados médicos, apoio psicológico, apoio à família, água potável e educação.

"A UNICEF está a prestar assistência humanitária e recuperação humanitária ao longo de todo esse espectro, desde água engarrafada e kits médicos em locais da linha da frente até ao apoio a clínicas de saúde com geração de energia e todo o equipamento necessário para que as estações de tratamento de águas residuais voltem a funcionar", disse Damian Ranch, Chefe de Comunicação da UNICEF na Ucrânia, à Euronews.

"Uma das coisas mais importantes, no que diz respeito à UNICEF, é garantir que onde quer que as crianças estejam, independentemente das circunstâncias, as crianças tenham a oportunidade de aceder à aprendizagem, seja num ambiente escolar formal ou online", disse Ranch.

Para a UNICEF, o objectivo continua a ser garantir que as crianças regressem à escola o mais rapidamente possível. No entanto, muitas organizações humanitárias na Ucrânia dependem de donativos privados para continuar o seu trabalho.

À medida que a guerra na Ucrânia se aproxima da marca dos 18 meses, alguns especialistas receiam que o cansaço da compaixão atinja os apoios financeiros.

"O mundo tem sido muito generoso para com a Ucrânia e para connosco [Save the Children] em particular", disse Yamin. "Mas, infelizmente, o nível de financiamento não consegue satisfazer o nível de necessidade, e o número de pessoas necessitadas é grande", continuou.

A Ucrânia tem um território de 603 700 quilómetros quadrados, o que faz dela o segundo maior país do continente europeu, a seguir à Rússia, o que acrescenta mais desafios logísticos. "Pode demorar mais de 14 horas só para ir do oeste para o centro, o que coloca grandes exigências sobre nós", explicou Yamin.

"Penso que, para além da UNICEF, é algo que preocupa todas as organizações que trabalham em zonas de conflito. Mas registámos um declínio significativo [no financiamento] em 2023 em comparação com o ano passado. Penso que as pessoas estão a olhar para 2024 e estão preocupadas com a quantidade de programas que podem implementar", afirmou Damian Rance.

Embora a aprendizagem em linha esteja a ajudar a colmatar as lacunas dos alunos, Rance advertiu que as escolas não serão reparadas de um dia para o outro.

"A recuperação e a reconstrução não são apenas uma questão de infraestruturas, mas também de reconstrução da comunidade e da sociedade ucraniana, de modo a que estas se centrem nas crianças e se concentrem nelas, colocando-as no centro das suas necessidades. E isso requer, obviamente, recursos significativos", concluiu.