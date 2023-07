Reconquista de Bakhmut continua. Nos últimos anos 700 mil crianças foram enviadas para a Rússia, diz líder da Câmara Baixa do parlamento russo.

O porta-voz do Comando Oriental das tropas ucranianas diz que as suas forças continuam a avançar, embora lentamente, nos flancos de Bakhmut, na região de Donetsk. Elas estarão, de acordo com a mesma fonte, a "pressionar" os soldados russos e a libertar territórios. Não há qualquer referência ao progresso, concreto, dos militares no terreno.

Crianças ucranianas enviadas para a Rússia

Enquanto Moscovo garante ter frustrado as tentativas de ataque da Ucrânia na região de Zaporíjia, o líder da câmara alta do parlamento russo, Grigory Karasin, afirmava, no domingo, que 700.000 crianças, "fugidas dos bombardeamentos das zonas de conflito na Ucrânia", foram enviadas para a Rússia, nos últimos anos.

O Ministério da Defesa da Rússia divulgou no domingo imagens que mostram, alegadamente, "artilheiros do Comando Militar do Sul, a apoiar as Forças Armadas russas na direção de Zaporíjia e a continuar a infligir ataques maciços aos nacionalistas ucranianos" enquanto estes avançam.

Reconstrução de Kharkiv

Na região de Kharkiv, alguns habitantes locais estão a tentar reconstruir as casas recorrendo a destroços de guerra.

Em seis meses de batalhas ferozes, foi tudo destruído na aldeia de Dovhenke e a maior parte da população fugiu.