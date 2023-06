Ataque a cidade natal de Zelenskyy provoca várias mortes

De euronews

Autarca de Kryvyi Rih afirma que vários edifícios civis foram atingidos na sequência de um bombardeamento maciço da Rússia

Um ataque a um edifício residencial na cidade ucraniana de Kryvyi Rih provocou pelo menos dez mortes e mais de duas dezenas de feridos. De acordo com as autoridades locais, a cidade natal de Volodymyr Zelenskyy foi alvo de um bombardeamento maciço por parte da Rússia que atingiu várias infraestruturas civis, incluindo um edifício de cinco andares.

As operações de resgate prosseguem e ainda há várias pessoas presas nos escombros. Segundo as Forças Armadas ucranianas, ao longo da noite registaram-se ataques russos em vários pontos do país e os sistemas de defesa aéreos intercetaram dez mísseis e um drone explosivo.