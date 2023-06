Putin admite falta de equipamento e de preparação face a ataques ucranianos

De Euronews

Presidente russo afirma, no entanto, que perdas do lado ucraniano são "catastróficas"

Vladimir Putin admitiu, num encontro com corrrespondentes de guerra russos, que o Exército sofre de "falta de munições de alta precisão, equipamento de comunicação e drones".

O presidente russo reconheceu também que a Rússia poderia estar "melhor preparada" para os ataques de drones e artilharia sobre o seu território a partir da Ucrânia.

Vladimir Putin, presidente da Rússia:"Certamente, não há nada de bom nisto. Mas, em princípio, poderiamos ter assumido que o inimigo se comportaria desta forma e concordo que poderiamos ter preparado melhor. Mas o problema será resolvido."

Putin reconheceu ainda que a Rússia já perdeu 54 tanques na contraofensiva ucraniana, mas frisou que as perdas do lado de Kiev são "catastróficas", estimando que atingiram até 30% do equipamento fornecido pelo Ocidente.

Vladimir Putin, presidente da Rússia:"Perderam mais de 160 tanques e mais de 360 veículos blindados de vários tipos, durante este período. E isso é apenas o que conseguimos ver. Segundo os meus cálculos, representa 25 ou, provavelmente, 30% do equipamento fornecido pelo exterior."