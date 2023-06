De Giulia Carbonaro

O vice-presidente da câmara de Estocolmo, Jan Jönsson, vestiu-se de drag queen para confrontar os Democratas da Suécia que querem proibir os eventos de histórias contadas por transexuais.

Com uma peruca loira, batom vermelho-cereja, saltos altos e um vestido de verão, o vice-presidente da câmara de Estocolmo, Jan Jönsson, não se parece nada com a imagem do seu cartaz de campanha: um homem de meia-idade, de óculos, com uma linha de cabelo a recuar, vestindo um blazer sensato.

O político do Partido Liberal, de 45 anos, vestiu-se a rigor para mostrar o seu apoio aos eventos de leitura nas bibliotecas públicas da capital sueca, organizados por artistas drag, que têm sido alvo de críticas nas últimas semanas por parte dos Democratas da Suécia, uma força política de extrema-direita.

"O que descobri foi que é muito difícil ser drag queen porque é preciso usar um espartilho, e só a maquilhagem demorou duas horas, e não pude comer, beber ou ir à casa de banho durante seis horas". conta Jönsson à Euronews.

Como nunca se tinha vestido de drag, Jönsson teve a ajuda profissional de Admira Thunderpussy, a vencedora da primeira temporada do concurso Drag Race Sverige, que foi para o ar na televisão sueca esta primavera.

Mas por detrás do momento divertido que Jönsson passou ao fazer uma sessão fotográfica e gravar um vídeo, estava uma mensagem muito mais séria.

Temos assistido a um agravamento da situação das pessoas LGBTQ em geral, mas especificamente das pessoas transexuais. E penso que o movimento de direita está a tentar usar estas horas de leitura de histórias de drag queen para atingir toda a comunidade LGBTQ", explica Jönsson.

"Também temos assistido a tentativas dos Democratas da Suécia a nível municipal para proibir estas leituras nas bibliotecas públicas, sobretudo no sul da Suécia, mas também há alguns exemplos no norte".

As bibliotecas públicas de Estocolmo começaram a acolher horas de leitura de histórias de drags em 2017, e Jönsson diz que nessa altura não houve "qualquer debate" sobre o assunto.

Isso mudou no outono passado, quando agitadores de extrema-direita começaram a tentar perturbar eventos com temática drag em bibliotecas e num teatro de Estocolmo.

"Este é um movimento muito preocupante na sociedade sueca e estou muito preocupado com o facto de este tipo de movimentos vir dos Estados Unidos" - onde vários estados aprovaram recentemente leis que proíbem eventos drag para crianças - "e não só este meio cultural ser proibido por lei, mas também mais das nossas liberdades. E é por isso que eu quis fazer o meu próprio protesto drag", diz Jönsson.

Os Democratas da Suécia têm uma história mista no que diz respeito ao apoio aos direitos das minorias sexuais ou de género e das mulheres.

"As questões LGBTQ e, em especial, a questão trans, suscitam tensões ideológicas para o partido, que defende os 'valores ocidentais' da igualdade de direitos para as minorias sexuais, em oposição à defesa dos papéis tradicionais de género e das identidades sexuais", explica à Euronews Pontus Odmalm, professor de Política na Universidade de Edimburgo.

Alguns democratas suecos têm defendido a causa da igualdade, mas apenas para sublinhar o que consideram ser a intolerância, em comparação com os grupos de imigrantes muçulmanos.

No entanto, o partido deu recentemente sinais de estar a afastar-se da sua plataforma anti-imigração para algo mais parecido com uma guerra cultural ao estilo americano.

No mês passado, um debate televisivo tomou um rumo estranho quando o líder dos Democratas da Suécia, Jimmie Åkesson, lançou um ataque contra os drag queens.

Disse que era "absolutamente insano" que uma artista drag chamada Miss Shameless Winehore fosse paga para ler histórias a crianças, no âmbito de uma hora do conto drag queen numa biblioteca.

Os Democratas da Suécia não estão estritamente no governo, mas são um dos quatro partidos que dirigem o país e têm voz ativa em todas as principais leis e políticas.

Talvez estranhamente, um dos outros partidos da coligação governamental é o Liberal de Jan Jönsson, embora este pertença a uma ala do seu partido que evita a cooperação com a extrema-direita.

"Não diria que os democratas suecos são aliados dos liberais. Aqui em Estocolmo, continuamos a manter a linha de que nunca iremos cooperar com os Democratas da Suécia, porque achamos que eles não têm as opiniões corretas sobre a igualdade e também não têm boas opiniões sobre a comunidade LGBTQ", explica.

Qual tem sido a reação ao protesto de Jönsson?

Jönsson diz à Euronews que, até agora, tem sido "esmagado" pelas reações nas redes sociais.

"Tem havido muito amor e apoio e sinto que muitas pessoas na Suécia esperaram por uma oportunidade para expressar o seu apoio à liberdade de expressão e ao direito de nos expressarmos como quisermos".

Também houve reações negativas, com comentários de pessoas que Jönsson descreve como "grupos de ódio", publicados nos seus canais nas redes sociais. Jönsson conseguiu apagar muitos deles, mas alguns ainda estão visíveis, acusando os artistas drag de realizarem as suas fantasias sexuais com crianças pequenas e de as aliciarem.

"Recebi muitos e-mails em que muitas pessoas escrevem que isto é muito importante. Há muito tempo que esperamos que alguém dê um passo em frente porque o debate se intensificou", afirma.

Até agora, Jan Jönsson não tem o seu próprio nome drag, porque não se considera "um verdadeiro drag queen".

"Considero-me mais uma tela que Admira Thunderpussy usou para expressar a sua arte. Mas não é preciso vestir-se de drag para mostrar o seu apoio. Pode ser ainda mais importante falar com os vizinhos e com as pessoas no trabalho e deixar clara a sua posição, que apoia a liberdade de expressão".