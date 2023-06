Desfile de aniversário do rei Carlos III em Londres

Direitos de autor Alastair Grant/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Carlos III revisitou a tradição de saudar as tropas a cavalo.

Carlos III revisitou a tradição de saudar as tropas a cavalo. - Direitos de autor Alastair Grant/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

De Euronews

Cerimónia tradicional conhecida como "Trooping the Colour" acontece meses antes do verdadeiro aniversário do rei, que nasceu a 14 de novembro de 1948.

As ruas de Londres e ao redor do Palácio de Buckingham encheram-se de gente para assistir às comemorações de aniversário do rei Carlos III. A cerimónia tradicional conhecida como "Trooping the Colour" acontece meses antes do verdadeiro aniversário do rei, que nasceu a 14 de novembro de 1948. Carlos III estreou-se nesta cerimónia, revisitando a tradição de saudar as tropas a cavalo. Para novembro está prevista uma nova comemoração em ambiente familiar.