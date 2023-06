Blinken vai encontrar-se com Xi Jinping em Pequim

De Euronews

Secretário de Estado norte-americano está de visita à China para desanuviar as tensões diplomáticas entre os dois países. Taiwan e Ucrânia continuam a dividir.

As imagens de um aperto de mão podem não traduzir as mais de mil palavras trocadas entre Antony Blinken e Wang Yi, mas o gesto simbólico dá uma clara mensagem ao mundo: a China e os Estados Unidos querem continuar sentados à mesma mesa das negociações.

O secretário de Estado norte-americano vai encontrar-se, ainda esta segunda-feira, com o presidente Xi Jinping.

Blinken, que este domingo já se tinha reunido com o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Qin Gang, reuniu-se, desta vez, durante a manhã com o alto diplomata chinês Wang Yi, para desanuviar as tensões diplomáticas com Pequim.

À saída, após uma uma longa reunião descrita como "construtiva", ficou a garantia de "canais de comunicação abertos".

Há décadas que os laços entre os dois países não se encontravam tão fragilizados como atualmente. A cisão foi talhada pela questão da autonomia de Taiwan, apoiada por Washington.

Os EUA acusam a China de levar a cabo exercícios militares junto à ilha. Já a China denuncia um controlo da exportação de tecnologia de ponta para os Estados Unidos e acordos de segurança com aliados chineses

Wang Yi transmitiu já a Blinken a posição de Pequim, afirmando que a China não fará "qualquer compromisso" em relação ao território insular. E quanto aos Estados Unidos, diz o diplomata, "é necessário fazer uma escolha entre o diálogo e a confrontação, entre a cooperação e o conflito".