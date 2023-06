Empresa ferroviária espanhola Renfe leva a alta velocidade para França

De Euronews

Serviço de comboios de alta velocidade é lançado no mercado francês a 13 de julho, com ligações entre as cidades de Barcelona e Lyon.

A empresa ferroviária espanhola Renfe vai lançar o serviço de comboios de alta velocidade no mercado francês a 13 de julho, com ligações entre as cidades de Barcelona e Lyon. Seguem-se as ligações entre Madrid e Marselha a 28 de julho. Os bilhetes estarão à venda a partir da próxima quarta-feira. Apesar de os serviços começarem com Lyon e Marselha, a Renfe também tem como alvo Paris e outras possíveis cidades francesas. Desde dezembro, só a francesa SNCF opera entre França e Espanha. A empresa francesa terminou a parceria que a vinculava desde 2013 à Renfe para operar sozinha os TGVs Paris-Barcelona, antecipando o lançamento do grupo espanhol no mercado francês.