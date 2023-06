De Euronews

Tornar a Europa menos dependente dos microchips chineses e americanos é o objetivo da parceria entre a Intel e a região alemã da Saxónia-Anhalt.

A Intel vai construir uma nova fábrica na Alemanha, numa altura em que a Europa procura competir com a China na produção de microchips.

O governo alemão vai contribuir com 10 mil milhões de euros para o projeto do fabricante americano de chips perto da cidade oriental de Magdeburgo, no que se diz ser o maior investimento direto estrangeiro na história moderna do país.

Alguns questionaram a dimensão do pagamento de Berlim a uma das maiores empresas do mundo, mas o governador da região da Saxónia-Anhaltdiz que se trata de uma ação estratégica essencial.

Reiner Haseloff afirma: "Não podemos permitir que as tecnologias estratégicas tenham lugar e sejam realizadas na Ásia ou exclusivamente na América. Nós, como Europa, temos de ter uma certa autossuficiência e também ser capazes de fornecer produtos-chave decisivos".

As obras deverão estar concluídas em 2027. O governo afirma que serão criados 3.000 postos de trabalho de alta qualidade e outros milhares de postos nas redes de fornecedores.

O projeto irá também reforçar o objetivo declarado da UE de diminuir a sua dependência da China e dos EUA na produção de microchips.