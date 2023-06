Moscovo acusa Kiev de bombardear ponte na Crimeia

De Euronews

Kiev acusa a Rússia de estar a planear um ataque à central nuclear de Zaporíjia; a Rússia acusa a Ucrânia de bombardear a ponte de Tchongar, na Crimeia.

Numa altura em que a contraofensiva da Ucrânia continua, Moscovo acusou Kiev de ter bombardeado uma ponte vital, na Crimeia ocupada, com um míssil de fabrico britânico.

Não houve vítimas, mas a estrutura ficou seriamente danificada. A Ucrânia não confirmou que tenha sido responsável pelo ataque.

Isto acontece no momento em que Kiev reconhece que está a fazer progressos lentos nas operações para expulsar as forças russas de Donetsk e Zaporíjia. Foram reconquistadas várias aldeias, incluindo esta, Storozheve. Mas cada vitória é uma luta difícil, com perdas significativas.

Com isto em mente, o chanceler alemão instou as potências ocidentais a aumentar os fornecimentos militares à Ucrânia na próxima cimeira, no mês de julho, em Vilnius.

Olaf Scholz afirmou: "Em paralelo, estamos a trabalhar com os nossos parceiros do G7 e da UE e com a Ucrânia em compromissos de segurança efetivos e a longo prazo. O nosso objetivo é duplo: fornecer à Ucrânia um apoio militar sustentável, incluindo armas ocidentais modernas, e, ao mesmo tempo, reforçar a resiliência económica da Ucrânia na sua luta defensiva contra a agressão russa."

Mas a Rússia também está a sofrer grandes perdas e Vladimir Putin está a ser pressionado a responder. O chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, instou o presidente russo a alargar a mobilização, algo que ele tem estado muito relutante em fazer.

Por outro lado, o Kremlin rejeitou as afirmações do presidente ucraniano de que a Rússia planeia um ataque à central nuclear de Zaporíjia.