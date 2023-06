Verão traz precitipação recorde na Alemanha

De euronews

Tempestades de verão lançam o caos na Europa central

A chegada do verão foi abençoada com chuva, muita chuva na Europa central. Na Alemanha foi alcançado um novo recorde de precipitação, com várias estações meteorológicas a registarem uma marca nunca antes vista no país de 100 litros de precipitação por metro quadrado.

Além da chuva, também o granizo e os fortes ventos provocaram o caos e vários pontos do país e levaram ao corte de várias estradas e linhas de comboio.

Na Suíça foram as rajadas de vento que chegaram a atingir os 135 quilómetros por hora a fazer estragos, derrubando várias árvores e telhados. Apesar da violência do vento, não há registo de vítimas.

Na Áustria, a fúria da natureza também se fez sentir, com a forte chuva a provocar deslizamentos de terra que destruíram várias casas. Tal como no país vizinho, os danos foram apenas materiais.